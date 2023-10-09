Kastamonu’da evden ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde evden ve otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli, Ankara’da yakalandı.

Adli makamlara çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da evden ve otomobilden hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle yapılan bir ihbarı değerlendiren Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın Ankara’da kazaya karıştığını tespit etti.

Derinleştirilen tahkikat sonucu olayın şüphelisi B.E.’nin şikayete konu olan araçla yaralanmalı kazaya karıştığı ve Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisi üzerine şahıs, Ankara’da yakalandı.

Yakalanan ve gözaltına alınan B.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şahıs, Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.