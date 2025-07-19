Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda su birikintisi sebebiyle savrulan otomobil yolun karşı şeridine geçerek tırla çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp yoluk karşı istikametine geçti. Bu sırada Samsun istikametinde seyir halinde olan İ. U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır bir anda karşısına çıkan otomobil ile çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki 4 kişi ise ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.