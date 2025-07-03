Kastamonu’da fırtına ve hortum etkili oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan hortum ve fırtınada bir evin çatısı uçarken, elektrik telleri koptu.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte denizde hortum oluştu. Hortum bir süre sonra etkisini yitirerek gözden kaybolurken, fırtına sebebiyle de ilçe merkezindeki bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Fırtına ile birlikte etkili olan kuvvetli sağanak ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede fırtınanın gün boyunca ara ara devam etmesi tahmin ediliyor.