Kastamonu’da freni boşalan mıcır yüklü kamyon, uçuruma yuvarlandı

Kastamonu-Cide karayolu üzerinde freni boşalan mıcır yüklü kamyon, kaçış rampasında virajı alamayınca 7 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolu üzerinde Şenpazar ilçesinden Cide ilçesine giden Feyyaz Cihan idaresindeki mıcır yüklü kamyon, Velioğlu köyü mevkiinde freni boşalması üzerine kaçış rampasından köy yoluna girdi. Köy yolunda virajı alamayan kamyon, yaklaşık 7 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Ağaca takılı kalan kamyon içerisinde sıkışan sürücü Feyyaz Cihan, olay yerine çağrılan Cide itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor. Bir yandan kamyonda sıkışan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, diğer yandan da kamyonda sıkışan sürücünün kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.