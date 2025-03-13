Kastamonu’da heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kar sularının erimesiyle birlikte heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle 4 köyün yolu ulaşıma kapanırken, menfezden yapılan geçici köprü de yıkıldı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde hava sıcaklıklığının yükselmesiyle kar suları erimeye başladı. Eriyen kar suları sebebiyle Çatalzeytin ilçesine bağlı Yunuslar-Karacakaya köyleri arasında kalan yol üzerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Karacakaya, Hacıreis, Hacıreissökü ve Sökü köylerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri heyelanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.



Kar suları Düzköy köprüsünü yine yıktı

Çatalzeytin ilçesinde karların erimesiyle birlikte Akçay Çayı’nın debisi yükseldi. Çatalzeytin ilçesine bağlı Kayadibi köyü Düzköy köyündeki menfezden yapılan geçici köprü, eriyen kar sebebiyle yıkıldı. Köprünün şu ana kadar 8 kez yapıldığı ve çayın debisinin yükselmesi sebebiyle sık sık suya kapıldığı öğrenildi.