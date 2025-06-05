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Kastamonu’da heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yol ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 10:29
  • Giriş: 05.06.2025 10:29
  • Güncelleme: 05.06.2025 10:29
Kaynak: İHA
Kastamonu’da heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yol ulaşıma açıldı

Kastamonu’da bir hafta önce meydana gelen heyelan sonrasında ulaşıma kapanan Cide-İnebolu karayolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Olay, 29 Mayıs’ta Kastamonu’nun Cide, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelmişti. Heyelan sebebiyle yoldan kopan toprak kütlesi Karadeniz ile birleşirken, yol ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde yol sabah saatlerinden itibaren yeniden ulaşıma açıldı.

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