Kastamonu’da heyelanda çöken yoldaki çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan heyelan nedeniyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Çatalzeytin ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda, yolun çöken 40 metrelik kısmının onarılması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Heyelanın yaşandığı alanda çalışmalar devam ederken, diğer yandan yolun ulaşıma kapatılması sebebiyle Çatalzeytin ve Sinop’un Türkeli ilçesine ulaşım, Bozkurt-Abana-Çatalzeytin karayolu üzerinden sağlanıyor.