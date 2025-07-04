Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü Saraçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan T. (34) idaresindeki 06 FGJ 633 plakalı otomobil ile Selahattin D. (59) yönetimindeki 34 BR 7634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Sadık D. (76) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.