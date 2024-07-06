Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesine 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, İnebolu-Kastamonu karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 37 ABK 514 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABH 733 plakalı otomobil sağanak yağışın etkili olduğu yolda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Elif E. ve Yıldıray Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede meydana gelen bir kazada ise bariyerlere çarpan otomobildeki aile yara almadan kurtuldu.