Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki otomobil ile Şenel T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Turgut T., Elif Sude B. (18) ve Hamiyet B. (37) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Turgut T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.