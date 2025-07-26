Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu Çuhadoruğu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ç. (45) idaresindeki 71 AD 139 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ş. (37) yönetimindeki 41 SF 367 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan E. (34) ve Burhan E. (49) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.