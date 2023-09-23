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Kastamonu’da iki TIR çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 12:43
  • Giriş: 23.09.2023 12:43
  • Güncelleme: 23.09.2023 12:44
Kaynak: İHA
Kastamonu’da iki TIR çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul-Samsun D100 karayolunda iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı D100 yolunda meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul istikametine giden sürücüleri tespit edilemeyen TIR, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası D100 karayolu İstanbul istikameti kısa süreli araç trafiğine kapandı. Yolun trafiğe kapanması sebebiyle trafik akışı ise Tosya ilçe merkezinden sağlandı. 

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