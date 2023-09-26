Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.