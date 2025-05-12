Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 12.05.2025 17:48
  • Giriş: 12.05.2025 17:48
  • Güncelleme: 12.05.2025 17:48
Kaynak: İHA
Kastamonu’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak tabancayla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede tespiti yapılan M.Ş. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada 4 adet tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol