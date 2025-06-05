Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’da otomobil ile çarpışan kamyonetin kasası yerinden yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus G. idaresindeki 37 ADS 522 plakalı kamyonet ile Recai K. yönetimindeki 37 EP 057 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonetin kasası yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada araç sürücüleri ile Emrah G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.