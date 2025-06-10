Kastamonu’da kaybolan engelli şahıs, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Kastamonu’da kaybolanan engelli birey, evinden 3 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezine bağlı Gülef köyünde U.S. isimli zihinsel engelli şahıs, evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönüş yapmadı. Ailesinin kayıp ihbarının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), Jandarma Asayiş Komando Timi ve asayiş timlerince yapılan arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde U.S., aynı gün içerisinde evinden üç kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Bilinci açık ve sağlık sorunu bulunmayan engelli birey, ailesine teslim edildi.