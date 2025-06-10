Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu’da kaybolan engelli şahıs, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 13:48
  • Giriş: 10.06.2025 13:48
  • Güncelleme: 10.06.2025 13:48
Kaynak: İHA
Kastamonu’da kaybolan engelli şahıs, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Kastamonu’da kaybolanan engelli birey, evinden 3 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezine bağlı Gülef köyünde U.S. isimli zihinsel engelli şahıs, evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönüş yapmadı. Ailesinin kayıp ihbarının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), Jandarma Asayiş Komando Timi ve asayiş timlerince yapılan arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde U.S., aynı gün içerisinde evinden üç kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
Bilinci açık ve sağlık sorunu bulunmayan engelli birey, ailesine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol