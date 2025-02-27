Kastamonu’da korkutan çatı yangını
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Cide ilçesi Güzelyayla köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer T.’ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımı ile yangını kısa sürede söndürdü. Yangında evin çatı kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.