Kastamonu’da mantar toplayana giden aile kaza yaptı: 8 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde mantar toplamaya giden ailenin içerisinde bulunduğu kamyonet, şarampolde ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, Kastamonu’da Daday-Azdavay karayolu üzerinde Dereköyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal C. yönetimindeki 37 AAR 529 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampolde ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Bilal C. (38) ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan C. (37), Yeter K. (66), Buğlem C. (8), Burak C., Baturalp C., Salim K. ve Aynur S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin, kazanın yaşandığı güzergahta mantar toplamaya gittikleri öğrenildi.



Daday’da yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

Öte yandan Kastamonu’nun Daday ilçesinde Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.