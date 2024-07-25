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Kastamonu’da mezarlıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 21:47
  • Giriş: 25.07.2024 21:47
  • Güncelleme: 25.07.2024 21:47
Kaynak: İHA
Kastamonu’da mezarlıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Tavukçuoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Yangın bölgesine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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