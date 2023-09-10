Kastamonu’da motosiklet kazası: 1 ölü

Kastamonu’da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Diphan mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Daldaban (40) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Motosikletten düşen Daldaban ağır yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Daldaban hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.