Kastamonu’da okulların tatil edildiği ilçe sayısı 11’e yükseldi

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle Merkez ve Pınarbaşı ilçelerinin de dahil edilmesinin ardından eğitime ara verilen ilçe sayısı 11’e yükseldi.

Kastamonu genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.

Merkez ilçe ve Pınarbaşı ilçesinde de alınan kararla eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatilinin verildiği 11 ilçede de 24 Şubat Pazartesi günü engelli ve hamile personelin ise idari izinli sayılmasına karar verildi.