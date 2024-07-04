Kastamonu’da ormanlık alanda bir yangın daha

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesi Mehmet Çelebi köyünde köy mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, köy mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve 1 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Köydeki evlere yaklaşan yangının ilerleyişini durduran ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının elektrik direklerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde de dün akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.