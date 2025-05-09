Kastamonu’da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu üzerindeki Kale mevkisinde geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 34 NA 8638 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.Y. ile yolcu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen araçta çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.