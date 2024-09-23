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Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 23:31
  • Giriş: 23.09.2024 23:31
  • Güncelleme: 23.09.2024 23:31
Kaynak: İHA
Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Metrelerce yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişi, araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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