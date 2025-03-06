Kastamonu’da otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole uçması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan 34 DYR 176 plakalı Honda marka otomobil şarampoldeki su kanalına düştü. Kazada, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.