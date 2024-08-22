Kastamonu’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Rahmi Yılmaz Caddesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 37 ABU 287 plakalı Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kadir S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kadir S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kadir S., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.