Kastamonu’da oy sayma işlemi başladı

Kastamonu’da saatlerin 17.00’i göstermesi ile birlikte kapanan sandıklarda oy sayma işlemine başlandı.

Kastamonu’da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı.

Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor.

İl genelinde bin 654 sandıkta 295 bin 443 seçmenin bulunduğu Kastamonu’da oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.