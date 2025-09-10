Kastamonu’da şap alarmı: 69 köyde hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Kastamonu’da bazı köylerde şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine İl Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu acil toplanarak karantina kararı aldı.

Alınan kararla Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerine bağlı köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

MERKEZ İLÇEDE 53 KÖY YASAK KAPSAMINDA

Merkez ilçeye bağlı Dereköy, Kurt, Ömerli, Emirli, Kayalı, Hacıköy, Hacıbey, Elyakut, Etyemez, Alpagut, Karaş, Ortaboğaz, Bozoğlak, Oğul, Pehlivan, Bük, Hatipköy, Kovalca, İnceboğaz, Gökçekent, Kırcalar, Duruçay, Halaçlı, Alçıcılar, Kadıoğlu, Çavundur, Yukarı Batak, Aşağı Batak, Arız, Ahmetbey, Sarıömer, Koru, Hoca, Gömeç, Molla, Has, Eşen, Hacıilyas, Akdoğan, Hacıyusuf, Yürekveren, Halifekuyucağı, Halife, Aksinir, Numanlar, Taşlık, Subaşı, Gölköy, Emirler, Kurusaray, Küçüksu, Hacışaban, Başköy, Kasaba ve Kasabaörencik köyleri karantina altına alındı. Taşköprü ilçesinde Alibeşe, Abay, Çaycevher, Boyundurcak, Derebeysibey, Uzunkavak, Bekdemirekşi, Orta ve Ayvalı köylerinde de yasak uygulanmaya başladı.

HAYVAN HAREKETLERİ İKİNCİ DUYURUYA KADAR DURDURULDU

Devrekani ilçesinde ise Balabanlar, Habeşli, Sarıyonca ve Kanlıabat köyleri de karantina kapsamına dahil edildi. Yetkililer, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yasakların ikinci bir duyuruya kadar süreceğini belirtti.