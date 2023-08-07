Kastamonu’da şarampolde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde şarampolde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyü mevkisinde İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine araçta sıkışan sürücü İ.K.’yi Taşköprü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü İ.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.