Kastamonu’da şarampole devrilen otomobil alev aldı, sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, şarampole uçtu. Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolunda Araç ilçesi yakınlarında Hüseyin Çil (27) idaresindeki araç yandığı için plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Şarampolde otomobilin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.
Kazada otomobilde çıkan yangın sebebiyle sürücü Hüseyin Çil, yanarak hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Hüseyin Çil’in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.