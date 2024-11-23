Kastamonu’da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar tahmininde bulunduğu Kastamonu’da beklenen yağış akşam saatleri itibari ile etkili oluyor. Yüksek kesimlerde yağan kar yağışı, bir süre sonra kent merkezinde de kendisini gösterdi. İl merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

Yağışın gece boyunca il geneline etkili olması bekleniyor.