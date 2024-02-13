Kastamonu’da silah operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından 5 adreste yapılan aramada, ruhsatsız silahla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İhsangazi ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 5 ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız kırma olarak tabir edilen av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve 4 adet kama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Konu ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.