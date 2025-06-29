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Kastamonu’da takla atan cipteki 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 12:47
  • Giriş: 29.06.2025 12:47
  • Güncelleme: 29.06.2025 12:47
Kaynak: İHA
Kastamonu’da takla atan cipteki 1 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde cipin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Soğuksu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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