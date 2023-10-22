Kastamonu’da takla atan otomobilde iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Hanönü ilçesine bağlı Esentepe köyü mevkiinde Ferhat Özcan (46) idaresindeki 57 EE 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç sürücüsü Ferhat Özcan ile araçta yolcu olarak bulunan Kazım Olgunsoy (82) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından Bölge Trafik Ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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