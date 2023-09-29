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Kastamonu’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 12:59
  • Giriş: 29.09.2023 12:59
  • Güncelleme: 29.09.2023 12:59
Kaynak: İHA
Kastamonu’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Arabacılar köyü Yakalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tahsin T. idaresindeki 37 AAY 263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. 

Yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyi olsuğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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