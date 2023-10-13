Kastamonu’da tedavisi tamamlanan kartal, doğaya salındı
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunarak veteriner hekimce tedavisi yapılan kartal, tekrar doğal yaşam alanına salındı.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü DKMP Cide Şefliğince yaralı kartal, yurttaşlardan teslim alındı.
Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince teslim alınan kartal, tedavi altına alındı.
Veteriner hekimce gerçekleştirilen tedavisinde kartalın yorgun ve bitkin olduğu, kanatlarında hafif zedelenme bulunduğu tespit edildi.
Tedavisi tamamlanan kartal, DKMP Cide Şefliğince yeniden doğaya salındı.
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