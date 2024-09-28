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Kastamonu’da Tofaş marka otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kastamonu’da otomobil ile çarpışan Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:14
  • Giriş: 28.09.2024 23:14
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:14
Kaynak: İHA
Kastamonu’da Tofaş marka otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı


Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 37 AAC 463 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden Z.Y. yönetimindeki 06 EBF 038 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direkleri ve tabelalara çarparak takla attı. Hurdaya dönen Tofaş otomobilin sürücüsü F.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A. ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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