Kastamonu’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güncel 02.06.2024 10:35 Giriş: 02.06.2024 10:35

Güncelleme: 02.06.2024 10:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA