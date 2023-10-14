Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 59 TC 707 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamete seyir halinde olan F.U. idaresindeki 22 NC 726 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 22 NC 726 plakalı otomobil bariyerlere saplandı.

Meydana gelen trafik kazasında 59 TC 707 plakalı otomobil sürücüsü S.C. ile yanında yolcu olarak bulunan R.Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik kazası sonrası D100 karayolu Samsun istikameti kısa süreli araç trafiğine kapandı.

Kazadan sonra Tosya Bölge Trafik ve İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.