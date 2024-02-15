Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu’nun Tosya ilçesinde A.E. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada paketler halinde hazırlanmış 83 gram metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.