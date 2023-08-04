Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.Ç. ve S.K. isimli iki şahsın, piyasaya sürmek üzere Kastamonu il merkezinden Tosya ilçesine uyuşturucu madde götürdüğü tespit edildi.

Ekipler tarafından takibe alınan şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde alımında kullanlan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi