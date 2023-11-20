Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun Dada ve Taşköprü ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Taşköprü ve Daday ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda H.E., K.K. ve K.Ö. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar metamfetamin ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.E., K.K. ve K.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.