Kastamonu’da yeni evli çift, kazada yaralandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde yeni evli bir çiftin bulunduğu otomobil, şarampolden uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Ecevit mevkiinde H.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü H.K. ile geçtiğimiz hafta evlendikleri öğrenilen eşi E.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.