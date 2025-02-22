Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte tipi ve sisinde etkili olmasıyla bazı güzergahların taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Kastamonu’nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve Devrekani ilçelerini Kastamonu’nun il merkezine bağlayan Yaralıgöz mevkiinde kar yağışı ile birlikte tipi ve siste etkili oluyor. Kastamonu-İnebolu karayolunda da bin 250 rakımlı Masruf geçidinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bölgede bazı araçlarda yolda kalırken, bazı araçlarda çıkamayarak karda mahsur kaldı. Karayolları ile Özel İdare ekipleri, güzergahları açık tutabilmek için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Ankara’dan Çatalzeytin ilçesine gıda maddesi taşıyan kamyon, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurularak geçişine izin verilmedi. Geri dönüş yapan kamyon, şarampolde kara saplanarak mahsur kaldı.

Yaklaşık 2 saattir yardım beklediğini söyleyen kamyon sürücüsü, "Mal dağıtımı yapıyoruz. Batı Karadeniz bölgesine mal getiriyoruz. Burada da Çatalzeytin’e mal getirmiştik. Kar yağışından dolayı kaldık. Jandarma ve polis ekipleri, bizi yollamıyor. Kastamonu Valiliğince ticari araçlara yasak getirilmiş. Bizler de mecbur bekliyoruz. Şu anda da diğer araçlara zarar vermemek için bizlerde bekliyoruz. Diğer araçlara zarar vermemek için biz de aracımızı kara sapladık. Yiyecek içeceğimizde yok. 2 saattir bekliyorum. İnşallah bir yardım gelir" dedi.



Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar taşıt trafiğine kapatıldı

Kastamonu genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, birçok yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cide-İnebolu Devlet Yolu: 56+000-101+000 km arası, ağır taşıt trafiğine, Devrekani-Çatalzeytin il yolu:7+000-73+000 km arası, tüm taşıt trafiğine, Abana-Isırganlık il yolu 0+000-21+000 km arası, tüm taşıt trafiğine, Evranye-Devrekani il yolu 0+000-55+000 km arası, tüm taşıt trafiğine, Ağlı-Küre (Masruf Yolu) il yolu 0+000-10+000 km arası, tüm taşıt trafiğine ve Küre bağlantı yolları: 0+000-4+000 km arası (Küre-İnebolu yönü), ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Ayrıca ilçe ve köy yollarımızda, geçitlerde ve yüksek kesimlerde tipi, yol kapanması, kar savruntusu ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.