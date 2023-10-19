Kastamonu’da yoğun sis etkili oldu

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 2 derecelere kadar düştüğü Kastamonu’da yoğun sis etkili oldu.

Sis tabakası kent merkezi ile D-765 Karayolu’nun Ilgaz Dağı kesiminde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkiindeki kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.