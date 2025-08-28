Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  28.08.2025 16:14
  • Giriş: 28.08.2025 16:14
  • Güncelleme: 28.08.2025 16:14
Kaynak: İHA
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Cide ilçesine gitmekte olan minibüste yolcu olarak bulunan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

