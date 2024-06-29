Kastamonu’daki cinayetin şüphelisi yakalandı

Kastamonu’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili polis ekiplerince bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında cadde üzerinde kavga çıktı. Bir market önünde çıkan silahlı kavgada Özgür Uzun (18) ve ağabeyi S.A.U. (25) yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun hayatını kaybetti. S.A.U.’nun ise tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet zanlısı Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı.