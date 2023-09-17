Kastamonu’daki köy yangını devam ediyor: 10 ev, 3 ahır yandı

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi’nde meydana geldi.

Köydeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 9 ev ve 3 ahıra daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Köye ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için 3,5 saattir mücadelesi devam ediyor.

Yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi.