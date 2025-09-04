Kastamonu’daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü

Kastamonu-Karabük sınırında çıkan iki orman yangınında yok olan alanın hektarı belli oldu. Kastamonu valiliği'nin açıklamasına göre söz konusu yangında 2 bin 736 hektar alanın zarar gördü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Karabük'ün Eflani ilçesi sınırında başlayan orman yangınının 1 Eylül günü Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan ormanlık alana yayıldığı, aynı saatlerde Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de yangın çıktığı belirtildi.

Toplam 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğünü duyurulduğu açıklamada, "Yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ve 594 personel ile müdahale edilmiştir. Güvenlik ve trafik tedbirlerinde toplam 100 personel görev almıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yangın esnasında tedbir amacıyla Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar olmak üzere toplam 7 köy ile 1 mahallede ikamet eden 594 vatandaşımız ve bin 46 büyükbaş/küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen ve barınma talebinde bulunan toplam 85 vatandaşımızdan 35’i İğdir Kuran Kursu binasına, 37’si Hacı İbrahim Subaşı İmam Hatip pansiyonuna, 13’ü de Araç İmam Hatip Ortaokulu pansiyonuna yerleştirilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızın, yangının söndürülmesiyle birlikte evlerine dönmeleri sağlanmıştır. Yangın, Kastamonu sınırları içerisinde 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektarda etkili olmuştur. Hasar tespit çalışmaları, 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılmış, Güzelce köyünde ağır hasarlı 1 ev, yıkık 1 samanlık ile 1 ahır tespit edilmiştir. Yangında evi hasar gören vatandaşımızın zararını karşılamak için yapılacak ödeme, bugün itibarıyla vatandaşımızın hesabına yatırılmıştır. Yangın mücadelemizde yanımızda olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyor, sahada çalışan ve her türlü desteği sunan bütün kurum ve kuruluşlarımız ile personelimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."