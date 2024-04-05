Kastamonuspor, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kastamonuspor, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli’ye hareket etti. GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Belediye Derincespor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramında rutin olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ve asıl bayramın kendileri için sezon sonunda olacağını kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Amedspor’un 1 puan gerisinde yer alan GMG Kastamonuspor, ligde kalma mücadelesi veren ve son çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde 32 puanla 15. sırada bulunan Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kastamonuspor, hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli’ne hareket etti.

Kastamonuspor, 7 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Derince Belediye Stadında Belediye Derincespor ile karşılaşacak. İsmail Dikmenli Tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan GMG Kastamonuspor, zirve takibini sürdürmek için Belediye Derincespor mücadelesinden de mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.



















